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Вовчанськ знову зимуватиме без газу – голова Чугуївської РВА

Суспільство 21:22   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Вовчанськ знову зимуватиме без газу – голова Чугуївської РВА

В Чугуївському районі триває підготовка до опалювального сезону, без газу взимку залишиться прикордонне місто Вовчанськ, яке майже щодня знаходиться під ворожим обстрілом.

«Ми розуміємо, що газу у нас не буде тому краю, тому саме зараз йде підготовка деревини паливної для опалення людей, генератори. В принципі, в ту зиму за запитом людей ми забезпечували їх приладами опалювальними, буржуйками так званими, генераторами, дровами. І в цю зиму також будемо забезпечувати людей всім необхідним», – під час брифінгу повідомив начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко.

Він також додав, що наразі у Вовчанській громаді мешкають близько 12 тис людей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 21:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі триває підготовка до опалювального сезону, без газу взимку залишиться прикордонне місто Вовчанськ, яке майже щодня знаходиться під ворожим обстрілом.".