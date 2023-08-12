Вовчанськ знову зимуватиме без газу – голова Чугуївської РВА

В Чугуївському районі триває підготовка до опалювального сезону, без газу взимку залишиться прикордонне місто Вовчанськ, яке майже щодня знаходиться під ворожим обстрілом.

«Ми розуміємо, що газу у нас не буде тому краю, тому саме зараз йде підготовка деревини паливної для опалення людей, генератори. В принципі, в ту зиму за запитом людей ми забезпечували їх приладами опалювальними, буржуйками так званими, генераторами, дровами. І в цю зиму також будемо забезпечувати людей всім необхідним», – під час брифінгу повідомив начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко.

Він також додав, що наразі у Вовчанській громаді мешкають близько 12 тис людей.