Вовчанськ знову зимуватиме без газу – голова Чугуївської РВА
В Чугуївському районі триває підготовка до опалювального сезону, без газу взимку залишиться прикордонне місто Вовчанськ, яке майже щодня знаходиться під ворожим обстрілом.
«Ми розуміємо, що газу у нас не буде тому краю, тому саме зараз йде підготовка деревини паливної для опалення людей, генератори. В принципі, в ту зиму за запитом людей ми забезпечували їх приладами опалювальними, буржуйками так званими, генераторами, дровами. І в цю зиму також будемо забезпечувати людей всім необхідним», – під час брифінгу повідомив начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко.
Він також додав, що наразі у Вовчанській громаді мешкають близько 12 тис людей.
Читайте також: З Вовчанської громади, яку постійно обстрілює РФ, евакуювали всіх дітей
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вовчанськ знову зимуватиме без газу – голова Чугуївської РВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 21:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі триває підготовка до опалювального сезону, без газу взимку залишиться прикордонне місто Вовчанськ, яке майже щодня знаходиться під ворожим обстрілом.".