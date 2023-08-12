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Волчанск снова будет зимовать без газа — глава Чугуевской РВА

Общество 21:22   12.08.2023
Виктория Яковенко
Волчанск снова будет зимовать без газа — глава Чугуевской РВА

В Чугуевском районе продолжается подготовка к отопительному сезону, без газа зимой останется приграничный город Волчанск, почти каждый день находящийся под вражеским обстрелом.

«Мы понимаем, что газа у нас не будет в том краю, поэтому сейчас идет подготовка древесины топливной для отопления людей, генераторы. В принципе, в ту зиму по запросу людей мы снабжали их отопительными приборами, буржуйками так называемыми, генераторами, дровами. И этой зимой также будем обеспечивать людей всем необходимым», — во время брифинга сообщил начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко.

Он также добавил, что сейчас в Волчанской громаде проживает около 12 тыс человек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 21:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе продолжается подготовка к отопительному сезону, без газа зимой останется приграничный город Волчанск, почти каждый день находящийся под вражеским обстрелом.".