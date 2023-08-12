Волчанск снова будет зимовать без газа — глава Чугуевской РВА

В Чугуевском районе продолжается подготовка к отопительному сезону, без газа зимой останется приграничный город Волчанск, почти каждый день находящийся под вражеским обстрелом.

«Мы понимаем, что газа у нас не будет в том краю, поэтому сейчас идет подготовка древесины топливной для отопления людей, генераторы. В принципе, в ту зиму по запросу людей мы снабжали их отопительными приборами, буржуйками так называемыми, генераторами, дровами. И этой зимой также будем обеспечивать людей всем необходимым», — во время брифинга сообщил начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко.

Он также добавил, что сейчас в Волчанской громаде проживает около 12 тыс человек.