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Буданов анонсував наземну операцію у Криму (відео)

Події 10:49   25.08.2023
Оксана Горун
Буданов анонсував наземну операцію у Криму (відео) Фото: gur.gov.ua

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що звільнення жителів Криму – не за горами та висловив сумніви щодо ефективності дипломатичного шляху в цьому питанні.

В етері нацмарафону Буданов прокоментував спецоперацію з висадкою десанту в Криму 24 серпня.

Важливість цієї спецоперації насамперед у тому, щоб люди повірили ― люди, перш за все, навіть не на території материкової України, а люди в Криму ― щоб вони згадали й повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їхнє теж не за горами. І повернення до нормального життя – воно триває. Що ніхто про них не забув. І ніхто не збирається їх просто так там залишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться ― буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому“, – сказав Буданов.

Керівник Головного управління розвідки МО України засумнівався щодо ефективності дипломатичного шляху в питанні повернення Криму.

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Я трошки інакше дивлюся на ці всі ситуації. Пам’ятаєте, як із 2014 року казали: іншого шляху, окрім дипломатичного, повернення наших територій не існує. Ось ми всі зараз бачимо, до чого призводять подібні тези. А я хочу сказати, що будь-яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу, вона безсила“, — пояснив Буданов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що звільнення жителів Криму – не за горами та висловив сумніви щодо ефективності дипломатичного шляху в цьому питанні".