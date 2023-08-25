Буданов анонсував наземну операцію у Криму (відео)
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що звільнення жителів Криму – не за горами та висловив сумніви щодо ефективності дипломатичного шляху в цьому питанні.
В етері нацмарафону Буданов прокоментував спецоперацію з висадкою десанту в Криму 24 серпня.
“Важливість цієї спецоперації насамперед у тому, щоб люди повірили ― люди, перш за все, навіть не на території материкової України, а люди в Криму ― щоб вони згадали й повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їхнє теж не за горами. І повернення до нормального життя – воно триває. Що ніхто про них не забув. І ніхто не збирається їх просто так там залишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться ― буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому“, – сказав Буданов.
Керівник Головного управління розвідки МО України засумнівався щодо ефективності дипломатичного шляху в питанні повернення Криму.
Читайте також: Українські військові висадились у Криму – ГУР
“Я трошки інакше дивлюся на ці всі ситуації. Пам’ятаєте, як із 2014 року казали: іншого шляху, окрім дипломатичного, повернення наших територій не існує. Ось ми всі зараз бачимо, до чого призводять подібні тези. А я хочу сказати, що будь-яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу, вона безсила“, — пояснив Буданов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Буданов анонсував наземну операцію у Криму (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що звільнення жителів Криму – не за горами та висловив сумніви щодо ефективності дипломатичного шляху в цьому питанні".