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Українські військові висадились у Криму – ГУР

Події 11:32   24.08.2023
Оксана Горун
Українські військові висадились у Криму – ГУР

Розвідники разом із ВМФ України вранці 24 серпня провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив у коментарі “Суспільному” представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“У рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється”, – сказав Юсов.

Про бій у Криму першим повідомило видання “Крим.Реалії”, посилаючись на місцеві пабліки. За даними видання, в районі Тарханкута було чутно вибухи.

“З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут були чутні вибухи, повідомили нам місцеві джерела”, – написало ЗМІ.

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Нагадаємо, 23 серпня ГУР підтвердило знищення російської системи ППО С-400 на тому ж Тарханкуті – в районі Оленівки.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 11:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідники разом із ВМФ України вранці 24 серпня провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив у коментарі “Суспільному” представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов".