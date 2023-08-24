Українські військові висадились у Криму – ГУР

Розвідники разом із ВМФ України вранці 24 серпня провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив у коментарі “Суспільному” представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“У рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється”, – сказав Юсов.

Про бій у Криму першим повідомило видання “Крим.Реалії”, посилаючись на місцеві пабліки. За даними видання, в районі Тарханкута було чутно вибухи.

“З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут були чутні вибухи, повідомили нам місцеві джерела”, – написало ЗМІ.

Нагадаємо, 23 серпня ГУР підтвердило знищення російської системи ППО С-400 на тому ж Тарханкуті – в районі Оленівки.