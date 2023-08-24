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Украинские военные высадились в Крыму — ГУР

Происшествия 11:32   24.08.2023
Оксана Горун
Украинские военные высадились в Крыму — ГУР

Разведчики вместе с ВМФ  Украины утром 24 августа провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Это подтвердил в комментарии «Суспільному» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — сказал Юсов.

О бою в Крыму первым сообщило издание «Крым.Реалии», ссылаясь на местные паблики. По данным издания в районе Тарханкута были слышны взрывы.

«С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили нам местные источники», — написало СМИ.

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Напомним, 23 августа ГУР подтвердило уничтожение российской системы ПВО С-400 все на том же Тарханкуте — в районе Оленевки.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 11:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведчики вместе с ВМФ  Украины утром 24 августа провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Это подтвердил в комментарии «Суспільному» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов".