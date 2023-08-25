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Буданов анонсировал наземную операцию в Крыму (видео)

Политика 10:49   25.08.2023
Оксана Горун
Буданов анонсировал наземную операцию в Крыму (видео)

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что освобождение жителей Крыма — не за горами и усомнился в эффективности дипломатического пути в этом вопросе.

В эфире нацмарафона Буданов прокомментировал спецоперацию с высадкой десанта в Крыму 24 августа.

«Важность этой спецоперации, прежде всего, в том, чтобы люди поверили – люди, прежде всего, даже не на территории материковой Украины, а люди в Крыму – чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами. И возвращение к нормальной жизни – оно продолжается. Что никто о них не забыл. И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда производятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится – будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой», — сказал Буданов.

Руководитель Главного управления разведки МО Украины усомнился в эффективности дипломатического пути в вопросе возвращения Крыма.

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«Я немного иначе смотрю на все эти ситуации. Помните, как с 2014 года говорили: другого пути, кроме дипломатического, возвращения наших территорий не существует. Вот мы все сейчас видим, к чему приводят подобные тезисы. А я хочу сказать, что любая дипломатия без того, что у тебя есть реальная сила, она бессильна», — пояснил Буданов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что освобождение жителей Крыма — не за горами и усомнился в эффективности дипломатического пути в этом вопросе".