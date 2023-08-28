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На Харківщині керівництво ТЦК виплатило 700 тис. грн фіктивному співробітнику

Суспільство 15:46   28.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині керівництво ТЦК виплатило 700 тис. грн фіктивному співробітнику Фото: ГУНП в Харківській області

В одному з районних військкоматів Харківської області виявили фіктивну працівницю, якій незаконно нарахували майже 700 тис. грн зарплатні.

«Слідством встановлено, що військком розробив злочинний план щодо заволодіння бюджетними коштами у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, в тому числі додатковими винагородами. З цією метою вступив у змову зі своїм підлеглим начальником групи зв’язку РТЦК та СП», – повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на початку березня 2022 року керівництво ТЦК мобілізувало жінку-підприємицю. ЇЇ оформили для проходження служби до районного військкомату.

Посадовці військкомату підписували офіційні документи про нарахування заробітної плати своїй колезі, яка фактично не зʼявлялася на робочому місці й не виконувала свої посадові обовʼязки. За рік та чотири з половиною місяці служби, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями — загальна сума нарахувань склала близько 700 тис. грн.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили документацію, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення.

Службовцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Фігурантам загрожує від 5 до 8 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з районних військкоматів Харківської області виявили фіктивну працівницю, якій незаконно нарахували майже 700 тис. грн зарплатні.".