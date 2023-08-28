На Харківщині керівництво ТЦК виплатило 700 тис. грн фіктивному співробітнику
В одному з районних військкоматів Харківської області виявили фіктивну працівницю, якій незаконно нарахували майже 700 тис. грн зарплатні.
«Слідством встановлено, що військком розробив злочинний план щодо заволодіння бюджетними коштами у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, в тому числі додатковими винагородами. З цією метою вступив у змову зі своїм підлеглим начальником групи зв’язку РТЦК та СП», – повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на початку березня 2022 року керівництво ТЦК мобілізувало жінку-підприємицю. ЇЇ оформили для проходження служби до районного військкомату.
Посадовці військкомату підписували офіційні документи про нарахування заробітної плати своїй колезі, яка фактично не зʼявлялася на робочому місці й не виконувала свої посадові обовʼязки. За рік та чотири з половиною місяці служби, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями — загальна сума нарахувань склала близько 700 тис. грн.
Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили документацію, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення.
Службовцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Фігурантам загрожує від 5 до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 15:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з районних військкоматів Харківської області виявили фіктивну працівницю, якій незаконно нарахували майже 700 тис. грн зарплатні.".