На Харьковщине руководство ТЦК выплатило 700 тыс. грн фиктивному сотруднику
В одном из районных военкоматов Харьковской области обнаружили фиктивную сотрудницу, которой незаконно выплатили почти 700 тыс. грн зарплаты.
«Следствием установлено, что военком разработал преступный план по завладению бюджетными средствами в виде денежного довольствия военнослужащих, в том числе дополнительными вознаграждениями. С этой целью вступил в сговор со своим подчиненным начальником группы связи РТЦК и СП», – сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в начале марта 2022 года руководство ТЦК мобилизовало женщину-предпринимателя. Ее оформили для прохождения службы в районный военкомат.
Чиновники военкомата подписывали официальные документы о начислении заработной платы своей коллеге, которая фактически не появлялась на рабочем месте и не выполняла свои должностные обязанности. За год и четыре с половиной месяца службы женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями — общая сумма начислений составила около 700 тыс. грн.
Во время обыска по месту работы фигурантов правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу женщины и ее увольнение.
Чиновникам ТЦК сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Фигурантам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: На Харьковщине врачи, глава и члены ВВК помогали жителям «откосить» от армии
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине руководство ТЦК выплатило 700 тыс. грн фиктивному сотруднику»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 15:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из районных военкоматов Харьковской области обнаружили фиктивную сотрудницу, которой незаконно выплатили почти 700 тыс. грн зарплаты.".