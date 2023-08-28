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На Харьковщине руководство ТЦК выплатило 700 тыс. грн фиктивному сотруднику

Общество 15:46   28.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине руководство ТЦК выплатило 700 тыс. грн фиктивному сотруднику Фото: ГУНП в Харьковской области

В одном из районных военкоматов Харьковской области обнаружили фиктивную сотрудницу, которой незаконно выплатили почти 700 тыс. грн зарплаты.

«Следствием установлено, что военком разработал преступный план по завладению бюджетными средствами в виде денежного довольствия военнослужащих, в том числе дополнительными вознаграждениями. С этой целью вступил в сговор со своим подчиненным начальником группы связи РТЦК и СП», – сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в начале марта 2022 года руководство ТЦК мобилизовало женщину-предпринимателя. Ее оформили для прохождения службы в районный военкомат.

Чиновники военкомата подписывали официальные документы о начислении заработной платы своей коллеге, которая фактически не появлялась на рабочем месте и не выполняла свои должностные обязанности. За год и четыре с половиной месяца службы женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями — общая сумма начислений составила около 700 тыс. грн.

Во время обыска по месту работы фигурантов правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу женщины и ее увольнение.

Чиновникам ТЦК сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Фигурантам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 15:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из районных военкоматов Харьковской области обнаружили фиктивную сотрудницу, которой незаконно выплатили почти 700 тыс. грн зарплаты.".