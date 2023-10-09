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По 30 тис. грн отримають сім’ї загиблих від ракетного удару по Грозі – ХОВА

Суспільство 13:12   09.10.2023
Вікторія Яковенко
По 30 тис. грн отримають сім’ї загиблих від ракетного удару по Грозі – ХОВА Фото: Олег Синєгубов

З обласного бюджету Харківщини виділять по 30 тисяч гривень допомоги 37-ми родинам загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза. Ще 6 сімей, де постраждалі у важкому стані, отримають по 50 тисяч гривень.

«Крім того, ХОВА наразі працює над залученням міжнародних партнерів України до допомоги постраждалим у селі Гроза. Зокрема, уже досягнуто домовленостей з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ щодо виплат 6600 грн на кожну постраждалу дитину та кожній постраждалій родині, де є діти. Також маємо домовленість з французькою гуманітарною організацією ACTED, що є партнером ООН, про виплати 10800 грн на кожну постраждалу особу», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 13:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З обласного бюджету Харківщини виділять по 30 тисяч гривень допомоги 37-ми родинам загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза. Ще 6 сімей, де постраждалі у важкому стані, отримають по 50 тисяч гривень.".