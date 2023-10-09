По 30 тыс. грн получат семьи погибших от ракетного удара по Грозе – Синегубов

Из областного бюджета Харьковщины выделят по 30 тысяч гривен помощи 37-ми семьям погибших в результате ракетного удара по селу Гроза. Еще 6 семей, где пострадавшие в тяжелом состоянии, получат по 50 тысяч гривен.

«Кроме того, ХОВА сейчас работает над привлечением международных партнеров Украины к помощи пострадавшим в селе Гроза. В частности, уже достигнуты договоренности с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ относительно выплат 6600 грн на каждого пострадавшего ребенка и каждой пострадавшей семье, где есть дети. Также есть договоренность с французской гуманитарной организацией ACTED, являющейся партнером ООН, о выплатах 10800 грн на каждого пострадавшего человека», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.