По 30 тыс. грн получат семьи погибших от ракетного удара по Грозе – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Из областного бюджета Харьковщины выделят по 30 тысяч гривен помощи 37-ми семьям погибших в результате ракетного удара по селу Гроза. Еще 6 семей, где пострадавшие в тяжелом состоянии, получат по 50 тысяч гривен.
«Кроме того, ХОВА сейчас работает над привлечением международных партнеров Украины к помощи пострадавшим в селе Гроза. В частности, уже достигнуты договоренности с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ относительно выплат 6600 грн на каждого пострадавшего ребенка и каждой пострадавшей семье, где есть дети. Также есть договоренность с французской гуманитарной организацией ACTED, являющейся партнером ООН, о выплатах 10800 грн на каждого пострадавшего человека», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из областного бюджета Харьковщины выделят по 30 тысяч гривен помощи 37-ми семьям погибших в результате ракетного удара по селу Гроза. Еще 6 семей, где пострадавшие в тяжелом состоянии, получат по 50 тысяч гривен.".