Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

По 30 тыс. грн получат семьи погибших от ракетного удара по Грозе – Синегубов

Общество 13:12   09.10.2023
Виктория Яковенко
По 30 тыс. грн получат семьи погибших от ракетного удара по Грозе – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Из областного бюджета Харьковщины выделят по 30 тысяч гривен помощи 37-ми семьям погибших в результате ракетного удара по селу Гроза. Еще 6 семей, где пострадавшие в тяжелом состоянии, получат по 50 тысяч гривен.

«Кроме того, ХОВА сейчас работает над привлечением международных партнеров Украины к помощи пострадавшим в селе Гроза. В частности, уже достигнуты договоренности с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ относительно выплат 6600 грн на каждого пострадавшего ребенка и каждой пострадавшей семье, где есть дети. Также есть договоренность с французской гуманитарной организацией ACTED, являющейся партнером ООН, о выплатах 10800 грн на каждого пострадавшего человека», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Удар по Грозе: количество погибших может возрасти до 54 человек — прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Эта зима будет гораздо тяжелее прошлой — Синегубов
Эта зима будет гораздо тяжелее прошлой — Синегубов
09.10.2023, 12:05
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
08.10.2023, 19:49
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине
09.10.2023, 08:46
У чиновницы мэрии Харькова резко разбогатела свекровь — разбирается НАПК
У чиновницы мэрии Харькова резко разбогатела свекровь — разбирается НАПК
09.10.2023, 10:48
«Дружеский огонь»: россияне разрушили советский памятник на Харьковщине (фото)
«Дружеский огонь»: россияне разрушили советский памятник на Харьковщине (фото)
09.10.2023, 11:48
По 30 тыс. грн получат семьи погибших от ракетного удара по Грозе – Синегубов
По 30 тыс. грн получат семьи погибших от ракетного удара по Грозе – Синегубов
09.10.2023, 13:12

Новости по теме:

17:33
Синегубов рассказал, как на Харьковщине будут бороться с коррупцией
16:40
Чиновница горсовета и предприниматель украли из бюджета Харькова 3 млн грн
20:29
Больше 700 млн заложили в госбюджете-2024 на строительство метро в Харькове
10:32
Сколько миллиардов получила Харьковщина на отстройку и оборону. Данные Шмыгаля
15:27
Бесплатный проезд и питание для школьников: изменения в бюджете Харькова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По 30 тыс. грн получат семьи погибших от ракетного удара по Грозе – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 13:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из областного бюджета Харьковщины выделят по 30 тысяч гривен помощи 37-ми семьям погибших в результате ракетного удара по селу Гроза. Еще 6 семей, где пострадавшие в тяжелом состоянии, получат по 50 тысяч гривен.".