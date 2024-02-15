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Вранці під Харковом із крижаної води врятували рибалку

Події 09:50   15.02.2024
Оксана Горун
Вранці під Харковом із крижаної води врятували рибалку

Вранці 15 лютого бійці ДСНС витягли 54-річного чоловіка, який марно намагався пройти льодом у Пісочині.

НП сталася на місцевій водоймі у селищі Пісочин. Рятувальників на місце викликали о 06:29.

“За отриманою інформацією стало відомо, що 54-річний чоловік потрапив у крижану воду. На його порятунок відразу вирушили рятувальники ДСНС. З’ясувалось, що чоловік, нехтуючи всіма правилами та застереженнями, вийшов порибалити до проталини. Крихка і тонка крига не витримала вагу рибалки та він опинився у холодній воді”, – описали події у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рибалці пощастило, що в такий час поруч проходили люди, які викликали рятувальників. До моменту, коли бійці ДСНС прибули на місце, постраждалий ледве тримався за лід.

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“Він отримав сильне переохолодження”, – зазначили в ДСНС.

Витягували його за допомогою гумового човна, на якому рятувальники пробралися тонким льодом до місця, де тонув рибалка. Його за допомогою мотузки витягли на берег та передали медикам “швидкої”. Нині чоловік у лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 15 лютого бійці ДСНС витягли 54-річного чоловіка, який марно намагався пройти льодом у Пісочині".