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Утром под Харьковом из ледяной воды спасли рыбака

Происшествия 09:50   15.02.2024
Оксана Горун
Утром под Харьковом из ледяной воды спасли рыбака

Утром 15 февраля бойцы ГСЧС вытащили 54-летнего мужчину, который безуспешно пытался пройти по льду в Песочине.

ЧП произошло на местном водоеме в поселке Песочин. Спасателей на место вызвали в 06:29.

«По полученной информации стало известно, что 54-летний мужчина попал в ледяную воду. На его спасение сразу отправились спасатели ГСЧС. Выяснилось, что мужчина, пренебрегая всеми правилами и оговорками, вышел порыбачить к проталине. Хрупкий и тонкий лед не выдержал вес рыбака, и он оказался в холодной воде», — описали события в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Рыбаку повезло, что в такое время рядом проходили люди, которые и вызвали спасателей. К моменту, когда бойцы ГСЧС прибыли на место, пострадавший уже еле держался за лед.

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«Он получил сильное переохлаждение», — отметили в ГСЧС.

Вытаскивали его с помощью резиновой лодки, на которой спасатели пробрались по тонкому льду к месту, где тонул рыбак. Его с помощью веревки вытащили на берег и передали медикам «скорой». Сейчас мужчина в больнице.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 февраля бойцы ГСЧС вытащили 54-летнего мужчину, который безуспешно пытался пройти по льду в Песочине".