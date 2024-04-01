Показали “кратер” від “шахеда” на дорозі та руйнування на Харківщині (фото)

По Харківщині протягом доби били КАБами та БПЛА. Про наслідки повідомили поліціянти та начальник Дергачівської МВА.

“Росіяни продовжують знищувати Козачу Лопань, – написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. – Сьогодні вночі, внаслідок удару ворожим КАБом по селищу, було зруйновано місцеву пожежно-рятувальну частину. На щастя, ніхто з ДСНСників та місцевих жителів не постраждав, однак, було пошкоджено техніку, яка виїжджала на гасіння пожеж і на допомогу людям під час обстрілів”.

Він зазначив, що наразі розв’язують питання реорганізації роботи рятувальників.

Фото цього удару та інших наслідків російських обстрілів Харківщини опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Зокрема, на фото – “кратер”, який утворився на проїжджій частині в Чугуївському районі після удару російського “шахеда”. Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що внаслідок влучання БПЛА в трасу пошкодження отримав автомобіль “швидкої”, який якраз проїжджав дорогою.