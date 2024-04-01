Показали «кратер» от «шахеда» на дороге и разрушения на Харьковщине (фото)

По Харьковщине в течение суток били КАБами и БПЛА. О последствиях сообщили полицейские и начальник Дергачевской ГВА.

«Россияне продолжают уничтожать Казачью Лопань, — написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. — Сегодня ночью в результате удара вражеской КАБ по поселку была разрушена местная пожарноспасательная часть. К счастью, никто из ГСЧСников и местных жителей не пострадал, однако была повреждена техника, которая выезжала на тушение пожаров и на помощь людям во время обстрелов».

Он отметил, что сейчас решают вопрос реорганизации работы спасателей.

Фото этого удара и других последствий российских обстрелов Харьковщины опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. В частности на фото — «кратер», который образовался на проезжей части в Чугуевском районе после удара российского «шахеда». Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате попадания БПЛА в трассу повреждения получил автомобиль «скорой», который как раз проезжал по дороге.