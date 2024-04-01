«Шахеды» ночью атаковали Чугуев, под ударом оказался автомобиль «скорой»

Россияне в течение суток ударили авиацией по Харькову, «шахеды» атаковали Чугуев. Подробности об обстрелах региона за сутки сообщили начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьков. 31 марта около 22:15 произошел обстрел города со стороны рф. Враг в очередной раз нанес удар по мирному городу из авиации. В результате обстрела повреждены административные помещения, жилые дома, автомобили. Чугуев. 01 апреля в 01:10 военные рф атаковали город беспилотниками. В результате попадания БПЛА в трассу повреждено лобовое стекло автомобиля скорой помощи, двигавшегося по дороге, дорожное покрытие», — написал Тимошко в facebook.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 31 марта по Харькову ударила КАБ.

«Горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Пострадавших нет», — проинформировал Синегубов.

В Боровой россияне корректируемой авиабомбой повредили памятник «Воинам Второй мировой войны» и фасад здания учреждения, а также автомобиль. В Казачьей Лопани — здание учреждения. Жилые дома были под ударами в Волчанских Хуторах, Волчанске и селе Барановка

«16:32 с. Константиновка Чугуевского района попадание ракеты в заброшенное здание фермерского хозяйства», — отметил Синегубов.

По данным Владимира Тимошко, ночью из минометов россияне обстреляли Липцы, там повреждена гражданская инфраструктура. По селу Московка Купянского района нанесли удар из артиллерии. Горела трава на открытой территории.

В целом под ударами вражеской артиллерии и минометов было около 15 населенных пунктов.