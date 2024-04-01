“Шахеди” вночі атакували Чугуїв, під удар потрапив автомобіль “швидкої”

Росіяни протягом доби вдарили авіацією по Харкову, “шахеди” атакували Чугуїв. Подробиці про обстріли регіону за добу повідомили начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Харків. 31 березня близько 22:15 стався обстріл міста з боку рф. Ворог вчергове завдав удар по мирному місту з авіації. Внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні приміщення, житлові будинки, автомобілі. Чугуїв. 01 квітня о 01:10 військові рф атакували місто безпілотниками. Внаслідок влучання БПЛА в трасу пошкоджено лобове скло автомобіля швидкої допомоги, який рухався дорогою, дорожнє покриття“, – написав Тимошко у фейсбуці.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 31 березня по Харкову вдарила КАБ.

“Горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає”, – поінформував Синєгубов.

У Боровій росіяни керованою авіабомбою пошкодили пам’ятник “Воїнам Другої світової війни” і фасад будівлі установи, а також автомобіль. У Козачій Лопані – будівлю установи. Житлові будинки були під ударами у Вовчанських Хуторах, Вовчанську та селі Баранівка

“16:32 с. Костянтинівка Чугуївського району влучання ракети в закинуту будівлю фермерського господарства”, – зазначив Синєгубов.

За даними Володимира Тимошка, вночі з мінометів росіяни обстріляли Липці, там пошкоджена цивільна інфраструктура. По селу Московка Куп’янського району завдали удару з артилерії. Горіла трава на відкритій території.

Загалом під ударами ворожої артилерії та мінометів було близько 15 населених пунктів.