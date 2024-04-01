Машовець – про “наступ на Харків” і про те, до чого тут рейди РДК і ЛСР

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець оцінив ймовірність наступу росіян на північ України – за найбільш популярними для створення паніки напрямками “на Харків” та “на Київ”.

“За Харків”… Очевидно, що першочерговим етапом такого роду наступальної операції, командування противника буде вважати просування своїх військ західніше та північно-західніше міста, а саме до рубежу Котельва – Валки. Але для цього, йому буде потрібно спочатку “взяти” 2 достатньо потужних вузли оборони – Охтирка та Богодухів“, – пояснив Машовець.

На його думку, досягнення подібних цілей росіянам істотно ускладнюють як мінімум два моменти. По-перше, для проведення такої операції знадобиться дуже суттєве угруповання – “не 1-2 загальновійськових армії, а як мінімум – головні сили цілого округу”. По-друге, розпочинати такі дії є сенс лише за наявності успіху на іншому напрямку – під Куп’янськом.

“Коли противнику вдасться “шагнуть ЗА Оскол” (тобто досягнути рішучих та “глибоких” успіхів на Куп’янському напрямку), як мінімум досягнути рубежу Чугуїв – Первомайський… На цей час, про це, навіть, і мови немає”, – прокоментував військовий оглядач.

Поки що під Куп’янськом продовжуються спроби “взяти Синьківку” та зайти в тил і фланг українським силам по кордону Іванівка – Котлярівка. Поки що ці дії йдуть не особливо успішно для ворога.

Також Машовець відзначив не очевидну для звичайних спостерігачів користь від рейдів російських добровольців через держкордон у районі Харківщини. “Російський добровольчий корпус”, легіон “Свобода Росії” та “Сибірський батальйон” атакували якраз у тих місцях, де мали б зосередитися російські війська в разі, якщо вони дійсно мають плани “на Харків”.

“Нещодавні рейди РДК, ЛСР та Сиббату, хоча, на перший погляд, відбувалися на “випадкових” ділянках та напрямках у Бєлгородської та Курської обл. ри-фи, однак насправді, були далеко не рандомними. Якщо накласти їх на уявну мапу найбільш ймовірних районів оперативного розгортання наступальних угрупувань противника у гіпотетичних операціях на Сумському, або Харківському напрямках, то вони якимось “дивним” чином збігаються. Наприклад, Грайворонський та Шебекіньский райони Бєлгородської обл. є найбільш зручними у цьому відношенні. Іншими словами, російські добровольці зі складу ЗСУ “отнюдь не от балды” обирали ділянки та напрямки своїх дій на російській території“, – зазначив Машовець.

Він наголосив: наступ як “на Київ”, так і “на Харків” малоймовірний.

“На Харків” треба ну-у ду-уже багато військ (які на цей час, й навіть, на “середину лета”) витягнути “з циліндра” кремль просто не зможе. Окрім того, без “увязывания” цієї гіпотетичної операції з діями на інших операційних напрямках (в першу чергу, на Куп’янському) означає – поставити її під дуже великий знак питання”, – підсумував Машовець.

За його оцінкою, до початку літа (тобто моменту, коли росіяни мають проводити свій наступ в Україні) взяти таку кількість військ, техніки та матеріально-технічного забезпечення, яка необхідна, щоб наступати на Харків, росіянам просто нема де.