Скільки треба росіян, щоб оточити і захопити Харків – експерт (відео)

Угруповання чисельністю 650 тисяч потрібне росіянам для ефективного наступу на Харків у програмі «Сейчас» заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Харків це велике місто, мільйонник, яке так не змогли російські окупанти захопити 2022 року, нагадав Коваленко. Навіть оточити його вони не змогли. Хоча там була сконцентрована досить потужна група військ, серед іншого і Перша танкова армія.

Також Коваленко указав на час, який росіяни витратили на підготовку до повномасштабного вторгнення. Активно до нападу окупанти готувалися від кінця вересня 2021 року. Хоча процес стягування військ до кордонів із Україною почався ще в лютому 2021 року.

«Три місяці, а потім він трохи зійшов на таку собі лайтову форму, цьому процесу не приділялася увага, хоча він поступово все ж таки продовжувався. І наприкінці вересня – початку жовтня 2021 року знову ж таки каталізувалися події по концентрації сил та засобів біля кордонів з Україною», – нагадав військовий оглядач.

Майже за пів року росіяни сконцентрували 180 тисяч особового складу.

«Отже, питання, скільки треба буде на Харків сконцентрувати ресурсу, щоб його оточити і розпочати міські бої. По моїм підрахункам, це приблизно 500 тисяч основного складу, 150 тисяч резерву. Це до початку міських боїв. Тобто біля кордону з Харківською областю має бути сконцентрована група військ кількістю 650 тисяч особового складу. Із польовими шпиталями, з логістикою забезпечення, з розміщенням механізованої компоненти. Інша кількість військ, яка буде розміщуватись, не буде мати успіху в захопленні Харкова», – підбив підсумки Коваленко.