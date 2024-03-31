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Сколько нужно россиян, чтобы окружить и захватить Харьков – эксперт (видео)

Общество 14:15   31.03.2024
Оксана Якушко
Сколько нужно россиян, чтобы окружить и захватить Харьков – эксперт (видео)

Группировка численностью 650 тысяч нужна россиянам для эффективного наступления на Харьков в программе «Сейчас» заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Харьков это большой город, миллионник, который так не смогли российские оккупанты захватить в 2022 году, напомнил Коваленко. Даже окружить его они не смогли. Хотя там была сконцентрирована достаточно массивная группа войск, в том числе и Первая танковая армия.

Также Коваленко указал на время, которое россияне потратили на подготовку к полномасштабному вторжению. Активно к нападению оккупанты готовились с конца сентября 2021 года. Хотя процесс стягивания войск к границам с Украиной начался еще в феврале 2021 года.

«Три месяца потом он немного сошел на лайтовую форму, этому процессу не уделялось внимание, хотя он постепенно все же продолжался. И в конце сентября, начале октября 2021 года, опять же катализировались события по концентрации сил и средств у границ с Украиной», — напомнил военный обозреватель.

Почти через полгода россияне сконцентрировали 180 тысяч личного состава.

«Итак, вопрос, сколько нужно будет на Харьков сконцентрировать ресурс, чтобы его окружить и начать городские бои. По моим подсчетам, это примерно 500 тысяч основного состава, 150 тысяч резерва. Это к началу городских боев. То есть у границы с Харьковской областью должна быть сконцентрирована группа войск в количестве 650 тысяч личного состава. С полевыми госпиталями, с логистикой обеспечения, с размещением механизированных компонентов и так далее. Меньшее количество войск, которое будет размещаться, не будет иметь успеха в вопросе захвата Харькова», — подытожил Коваленко.

Читайте также: 500 тысяч россиян нужно чтоб окружить и взять Харьков – Коваленко

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группировка численностью 650 тысяч нужна россиянам для эффективного наступления на Харьков в программе «Сейчас» заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".