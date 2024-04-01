Live
  • Пн 01.04.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39
  • EUR 42.16

Машовец — о «наступлении на Харьков» и том, причем тут рейды РДК и ЛСР

Происшествия 08:14   01.04.2024
Оксана Горун
Машовец — о «наступлении на Харьков» и том, причем тут рейды РДК и ЛСР Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил вероятность наступления россиян на север Украины — по наиболее популярным для создания паники направлениям «на Харьков» и «на Киев».

«На Харьков»… Очевидно, что первоочередным этапом такого рода наступательной операции командование противника будет считать продвижение своих войск западнее и северо-западнее города, а именно к рубежу Котельва — Валки. Но для этого, ему потребуется сначала «взять» два  достаточно мощных узла обороны — Ахтырка и Богодухов», — пояснил Машовец.

С его точки зрения, достижение подобных целей россиянам существенно усложняют как минимум два момента. Во-первых, для проведения такой операции понадобится очень существенная группировка — «не 1-2 общевойсковые армии, а как минимум — главные силы целого округа». Во-вторых, начинать такие действия есть смысл только при наличии успеха на другом направлении — под Купянском.

«Когда противнику удастся «пойти за Оскол» (т.е. достичь решительных и «глубоких» успехов на Купянском направлении), как минимум достичь рубежа Чугуев — Первомайский… На данный момент, об этом даже и речи нет», — прокомментировал военный обозреватель.

Пока что под Купянском продолжаются попытки «взять Синьковку» и зайти в тыл и фланг украинским силам по рубежу Ивановка – Котляровка. Пока эти действия идут не особо успешно для врага.

Также Машовец отметил не очевидную для обычных наблюдателей пользу от рейдов российских добровольцев через госграницу в районе Харьковщины. «Русский добровольческий корпус», легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» атаковали как раз в тех местах, где должны бы сосредоточиться российские войска в случае, если у них действительно есть планы «на Харьков».

Читайте также: Сколько нужно россиян, чтобы окружить и захватить Харьков – эксперт (видео)

«Недавние рейды РДК, ЛСР и Сиббата, хотя, на первый взгляд, происходили на «случайных» участках и направлениях в Белгородской и Курской обл. рф, однако на самом деле, были далеко не рандомными… Если наложить их на кажущуюся карту наиболее вероятных районов оперативного развертывания наступательных группировок противника в гипотетических операциях на Сумском или Харьковском направлениях, то они каким-то «странным» образом совпадут… К примеру, Грайворонский и Шебекинский районы Белгородской обл. являются наиболее удобными в этом отношении. Другими словами, российские добровольцы из состава ВСУ «отнюдь не от балды» выбирали участки и направления своих действий на российской территории», — отметил Машовец.

Он подчеркнул: наступление как «на Киев», так и «на Харьков» маловероятно.

«На Харьков» надо ну-о-очень много войск (которые на данный момент, и даже, на «середину лета») вытащить «из цилиндра» кремль просто не сможет. Кроме того, без «увязывания» этой гипотетической операции с действиями на других операционных направлениях (в первую очередь, на Купянском) означает — поставить ее под очень большой вопросительный знак», — подытожил Машовец.

По его оценке, к началу лета (то есть момента, когда россияне должны проводить свое наступление в Украине) взять такое количество войск, техники и материально-технического обеспечения, которое необходимо, чтобы наступать на Харьков, россиянам просто негде.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 1.04: атака «шахедов», КАБ, удар по пожарному депо
Главные новости Харькова 1.04: атака «шахедов», КАБ, удар по пожарному депо
01.04.2024, 09:06
Авиаудар по Харькову и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба ВСУ
Авиаудар по Харькову и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба ВСУ
01.04.2024, 07:27
Главные новости Харькова 31.03: «прилет» по центру Харькова , угроза ударов
Главные новости Харькова 31.03: «прилет» по центру Харькова , угроза ударов
31.03.2024, 22:52
Машовец — о «наступлении на Харьков» и том, причем тут рейды РДК и ЛСР
Машовец — о «наступлении на Харьков» и том, причем тут рейды РДК и ЛСР
01.04.2024, 08:14
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
«Шахеды» ночью атаковали Чугуев, под ударом оказался автомобиль «скорой»
«Шахеды» ночью атаковали Чугуев, под ударом оказался автомобиль «скорой»
01.04.2024, 08:41

Новости по теме:

07:27
Авиаудар по Харькову и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба ВСУ
19:28
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
17:11
Будут пограничные бои — Мусиенко о вероятном сценарии «наступления на Харьков»
16:11
Флаг Украины подняли в трех селах у границы Харьковщины и РФ (видео)
09:40
Интенсивность боевых действий под Купянском существенно уменьшилась — ГВА

Вы читали новость: «Машовец — о «наступлении на Харьков» и том, причем тут рейды РДК и ЛСР»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил вероятность наступления россиян на север Украины — по наиболее популярным для создания паники направлениям «на Харьков» и «на Киев»".