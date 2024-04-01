Машовец — о «наступлении на Харьков» и том, причем тут рейды РДК и ЛСР

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил вероятность наступления россиян на север Украины — по наиболее популярным для создания паники направлениям «на Харьков» и «на Киев».

«На Харьков»… Очевидно, что первоочередным этапом такого рода наступательной операции командование противника будет считать продвижение своих войск западнее и северо-западнее города, а именно к рубежу Котельва — Валки. Но для этого, ему потребуется сначала «взять» два достаточно мощных узла обороны — Ахтырка и Богодухов», — пояснил Машовец.

С его точки зрения, достижение подобных целей россиянам существенно усложняют как минимум два момента. Во-первых, для проведения такой операции понадобится очень существенная группировка — «не 1-2 общевойсковые армии, а как минимум — главные силы целого округа». Во-вторых, начинать такие действия есть смысл только при наличии успеха на другом направлении — под Купянском.

«Когда противнику удастся «пойти за Оскол» (т.е. достичь решительных и «глубоких» успехов на Купянском направлении), как минимум достичь рубежа Чугуев — Первомайский… На данный момент, об этом даже и речи нет», — прокомментировал военный обозреватель.

Пока что под Купянском продолжаются попытки «взять Синьковку» и зайти в тыл и фланг украинским силам по рубежу Ивановка – Котляровка. Пока эти действия идут не особо успешно для врага.

Также Машовец отметил не очевидную для обычных наблюдателей пользу от рейдов российских добровольцев через госграницу в районе Харьковщины. «Русский добровольческий корпус», легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» атаковали как раз в тех местах, где должны бы сосредоточиться российские войска в случае, если у них действительно есть планы «на Харьков».

«Недавние рейды РДК, ЛСР и Сиббата, хотя, на первый взгляд, происходили на «случайных» участках и направлениях в Белгородской и Курской обл. рф, однако на самом деле, были далеко не рандомными… Если наложить их на кажущуюся карту наиболее вероятных районов оперативного развертывания наступательных группировок противника в гипотетических операциях на Сумском или Харьковском направлениях, то они каким-то «странным» образом совпадут… К примеру, Грайворонский и Шебекинский районы Белгородской обл. являются наиболее удобными в этом отношении. Другими словами, российские добровольцы из состава ВСУ «отнюдь не от балды» выбирали участки и направления своих действий на российской территории», — отметил Машовец.

Он подчеркнул: наступление как «на Киев», так и «на Харьков» маловероятно.

«На Харьков» надо ну-о-очень много войск (которые на данный момент, и даже, на «середину лета») вытащить «из цилиндра» кремль просто не сможет. Кроме того, без «увязывания» этой гипотетической операции с действиями на других операционных направлениях (в первую очередь, на Купянском) означает — поставить ее под очень большой вопросительный знак», — подытожил Машовец.

По его оценке, к началу лета (то есть момента, когда россияне должны проводить свое наступление в Украине) взять такое количество войск, техники и материально-технического обеспечения, которое необходимо, чтобы наступать на Харьков, россиянам просто негде.