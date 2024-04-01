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В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку

Происшествия 10:17   01.04.2024
Оксана Горун
В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку

В Харькове около  10:12 1 апреля прозвучал мощный взрыв. 

«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

А начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о ракетной опасности.

Тревога на Харьковщиине объявлена с 09:53. Однако Воздушные силы ВСУ информировали не о ракетах, а об активности тактической авиации россиян и пусках КАБ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 10:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около  10:12 1 апреля прозвучал мощный взрыв".