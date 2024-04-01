В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку
В Харькове около 10:12 1 апреля прозвучал мощный взрыв.
«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
А начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о ракетной опасности.
Тревога на Харьковщиине объявлена с 09:53. Однако Воздушные силы ВСУ информировали не о ракетах, а об активности тактической авиации россиян и пусках КАБ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:12 1 апреля прозвучал мощный взрыв".