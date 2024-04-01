В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку

В Харькове около 10:12 1 апреля прозвучал мощный взрыв.

«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

А начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о ракетной опасности.

Тревога на Харьковщиине объявлена с 09:53. Однако Воздушные силы ВСУ информировали не о ракетах, а об активности тактической авиации россиян и пусках КАБ.