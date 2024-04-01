Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)

Очередную пособницу россиян задержала СБУ. Женщину подозревают в корректировке ударов ракетами и дронами по Харькову.

«Злоумышленницей оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала рашистам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что предательница получала от россиян геолокацию потенциальных целей, а затем проводила на месте доразведку. Особое внимание уделяла наличию поблизости украинских военнослужащих.

Она уточняла для «заказчиков» количество личного состава и военной техники и отправляла все сведения своему куратору, указывая координаты на Google-картах.

«На основании агентурного «отчета» оккупанты готовили воздушные атаки на город, с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа «Shahed». Благодаря оперативному реагированию СБУ, вражеская приспешница была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности, а затем поэтапно задокументирована. Также в это время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования защитников Харькова», — пояснил Абдула.

Задержали предательницу дома. По данным следствия, завербовали харьковчанку осенью 2023 года. Помог в этом знакомый женщины из Купянска, который бежал в РФ и присоединился там к войску захватчиков. У женщины изъяли мобильный, в котором обнаружили переписку с оккупантами.

Харьковчанке сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас женщина под стражей. Ей грозит пожизненное с конфискацией имущества.