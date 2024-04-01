Live
  • Пн 01.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39
  • EUR 42.16

Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)

Общество 10:00   01.04.2024
Оксана Горун
Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)

Очередную пособницу россиян задержала СБУ. Женщину подозревают в корректировке ударов ракетами и дронами по Харькову.

«Злоумышленницей оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала рашистам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что предательница получала от россиян геолокацию потенциальных целей, а затем проводила на месте доразведку. Особое внимание уделяла наличию поблизости украинских военнослужащих.

переписка предательницы из детсада Харькова

Она уточняла для «заказчиков»  количество личного состава и военной техники и отправляла все сведения  своему куратору, указывая координаты на Google-картах.

«На основании агентурного «отчета» оккупанты готовили воздушные атаки на город, с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа «Shahed». Благодаря оперативному реагированию СБУ, вражеская приспешница была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности, а затем поэтапно задокументирована. Также в это время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования защитников Харькова», — пояснил Абдула.

Читайте также: В Харькове предотвратили серию ракетных ударов: вовремя поймали наводчицу

Задержали предательницу дома. По данным следствия, завербовали харьковчанку осенью 2023 года. Помог в этом знакомый женщины из Купянска, который бежал в РФ и присоединился там к войску захватчиков. У женщины изъяли мобильный, в котором обнаружили переписку с оккупантами.

переписка предательницы из детсада Харькова 2 переписка предательницы из детсада Харькова 3

Харьковчанке сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас женщина под стражей. Ей грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 1 апреля: прогремел взрыв
Главные новости Харькова 1 апреля: прогремел взрыв
01.04.2024, 10:23
В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку
В Харькове прогремел взрыв, Синегубов подтвердил вражескую атаку
01.04.2024, 10:17
Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)
Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)
01.04.2024, 10:00
Враг ударил по Харькову авиацией — прокуратура о последствиях (фото)
Враг ударил по Харькову авиацией — прокуратура о последствиях (фото)
01.04.2024, 09:00
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Показали «кратер» от «шахеда» на дороге и разрушения на Харьковщине (фото)
Показали «кратер» от «шахеда» на дороге и разрушения на Харьковщине (фото)
01.04.2024, 10:31

Новости по теме:

10:15
Крестник «Багиры» сдавал позиции ПВО в Харькове с первых дней вторжения
10:00
Жительница Харьковщины пыталась помешать контрнаступлению ВСУ — ее задержали
10:10
Била детей, а потом сдавала патриотов: в Харькове задержали злую учительницу
10:00
В Харькове предотвратили серию ракетных ударов: вовремя поймали наводчицу
10:00
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01

Вы читали новость: «Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную пособницу россиян задержала СБУ. Женщину подозревают в корректировке ударов ракетами и дронами по Харькову".