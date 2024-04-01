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Удари по Харкову коригувала співробітниця дитсадка (фото листування)

Суспільство 10:00   01.04.2024
Оксана Горун
Удари по Харкову коригувала співробітниця дитсадка (фото листування)

Чергову пособницю росіян затримала СБУ. Жінку підозрюють у коригуванні ударів ракетами та дронами по Харкову.

“Зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що зрадниця отримувала від росіян геолокацію потенційних цілей, а потім проводила на місці дорозвідку. Особливу увагу приділяла наявності поблизу українських військовослужбовців.

листування зрадниці з дитсадка Харкова

Вона уточнювала для “замовників” кількість особового складу та військової техніки та надсилала всі відомості своєму куратору, вказуючи координати на гугл-мапах.

На підставі агентурного “звіту” окупанти готували повітряні атаки на місто, із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу “Shahed”. Завдяки оперативному реагуванню СБУ, ворожу поплічницю було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументовано. Також у цей час було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова“, – пояснив Абдула.

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Затримали зрадницю вдома. За даними слідства, завербували харків’янку восени 2023 року. Допоміг у цьому знайомий жінки з Куп’янська, який утік у РФ і приєднався там до війська загарбників. У жінки вилучили мобільний, у якому виявили листування з окупантами.

листування зрадниці з дитсадка Харкова 2 листування зрадниці з дитсадка Харкова 3

Харків’янці повідомили про підозру в держзраді. Нині жінка під вартою. Їй загрожує довічне з конфіскацією майна.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову пособницю росіян затримала СБУ. Жінку підозрюють у коригуванні ударів ракетами та дронами по Харкову".