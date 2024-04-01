Удари по Харкову коригувала співробітниця дитсадка (фото листування)

Чергову пособницю росіян затримала СБУ. Жінку підозрюють у коригуванні ударів ракетами та дронами по Харкову.

“Зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що зрадниця отримувала від росіян геолокацію потенційних цілей, а потім проводила на місці дорозвідку. Особливу увагу приділяла наявності поблизу українських військовослужбовців.

Вона уточнювала для “замовників” кількість особового складу та військової техніки та надсилала всі відомості своєму куратору, вказуючи координати на гугл-мапах.

“На підставі агентурного “звіту” окупанти готували повітряні атаки на місто, із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу “Shahed”. Завдяки оперативному реагуванню СБУ, ворожу поплічницю було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументовано. Також у цей час було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова“, – пояснив Абдула.

Затримали зрадницю вдома. За даними слідства, завербували харків’янку восени 2023 року. Допоміг у цьому знайомий жінки з Куп’янська, який утік у РФ і приєднався там до війська загарбників. У жінки вилучили мобільний, у якому виявили листування з окупантами.

Харків’янці повідомили про підозру в держзраді. Нині жінка під вартою. Їй загрожує довічне з конфіскацією майна.