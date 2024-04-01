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У Харкові пролунав вибух, Синєгубов підтвердив ворожу атаку

Події 10:17   01.04.2024
Оксана Горун
У Харкові пролунав вибух, Синєгубов підтвердив ворожу атаку

У Харкові близько 10:12 1 квітня пролунав сильний вибух. 

“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!” – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

А начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про ракетну небезпеку.

Тривогу на Харківщині оголошено з 09:53. Однак Повітряні сили ЗСУ інформували не про ракети, а про активність тактичної авіації росіян та пуски КАБ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 10:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:12 1 квітня пролунав сильний вибух".