У Харкові пролунав вибух, Синєгубов підтвердив ворожу атаку

У Харкові близько 10:12 1 квітня пролунав сильний вибух.

“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!” – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

А начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про ракетну небезпеку.

Тривогу на Харківщині оголошено з 09:53. Однак Повітряні сили ЗСУ інформували не про ракети, а про активність тактичної авіації росіян та пуски КАБ.