У Харкові пролунав вибух, Синєгубов підтвердив ворожу атаку
У Харкові близько 10:12 1 квітня пролунав сильний вибух.
“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!” – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
А начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про ракетну небезпеку.
Тривогу на Харківщині оголошено з 09:53. Однак Повітряні сили ЗСУ інформували не про ракети, а про активність тактичної авіації росіян та пуски КАБ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:12 1 квітня пролунав сильний вибух".