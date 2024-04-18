Синєгубов повідомив, що доба пройшла без ударів по Харкову та постраждалих.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 18 квітня поінформував про ситуацію в області.

“Протягом доби ударів по м. Харкову не зафіксовано”, – зазначив начальник ХОВА.

Синєгубов також не поінформував про постраждалих в інших населених пунктах області.

Протягом доби росіяни обстрілювали з артилерії та мінометів прикордоння та населені пункти вздовж лінії фронту.

“00:07 18 квітня ворог завдав ударів по с. Подоли Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждалих немає. О 16:17 17 квітня у с. Кіндрашівка Купʼянського району внаслідок обстрілу (ФАБ-250) горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає”, – навів дані начальник ХОВА.