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Синєгубов повідомив, що доба пройшла без ударів по Харкову та постраждалих.

Події 08:18   18.04.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, що доба пройшла без ударів по Харкову та постраждалих.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 18 квітня поінформував про ситуацію в області.

“Протягом доби ударів по м. Харкову не зафіксовано”, – зазначив начальник ХОВА.

Синєгубов також не поінформував про постраждалих в інших населених пунктах області.

Протягом доби росіяни обстрілювали з артилерії та мінометів прикордоння та населені пункти вздовж лінії фронту.

“00:07 18 квітня ворог завдав ударів по с. Подоли Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждалих немає. О 16:17 17 квітня у с. Кіндрашівка Купʼянського району внаслідок обстрілу (ФАБ-250) горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає”, – навів дані начальник ХОВА.

Читайте також: Ворог атакував у напрямку Борової на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 18 квітня поінформував про ситуацію в області".