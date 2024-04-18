Синєгубов повідомив, що доба пройшла без ударів по Харкову та постраждалих.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 18 квітня поінформував про ситуацію в області.
“Протягом доби ударів по м. Харкову не зафіксовано”, – зазначив начальник ХОВА.
Синєгубов також не поінформував про постраждалих в інших населених пунктах області.
Протягом доби росіяни обстрілювали з артилерії та мінометів прикордоння та населені пункти вздовж лінії фронту.
“00:07 18 квітня ворог завдав ударів по с. Подоли Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждалих немає. О 16:17 17 квітня у с. Кіндрашівка Купʼянського району внаслідок обстрілу (ФАБ-250) горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає”, – навів дані начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 18 квітня поінформував про ситуацію в області".