Ворог атакував у напрямку Борової на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 квітня повідомив, що росіяни за добу провели чотири атаки на Куп’янському напрямку – цього разу “ломилися” у бік Борової.
“На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Цей населений пункт знаходиться біля адмінкордону з Луганською областю – на півдні харківської ділянки фронту – в напрямку до Борової.
Також росіяни протягом доби завдали авіаудару Синьківці під Куп’янськом.
Загалом на фронті сталося 87 бойових зіткнень. Авіація РФ завдала 57 ударів, також чотири рази застосовували ракети та 89 – РСЗВ. 120 населених пунктів було під ударами ворожої артилерії.
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“За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному складу боєприпасів і одному іншому важливому об’єкту противника”, – повідомили в ГШ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 07:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 квітня повідомив, що росіяни за добу провели чотири атаки на Куп’янському напрямку – цього разу “ломилися” у бік Борової".