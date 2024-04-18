У ГУР відреагували на порівняння Харкова із сирійським Алеппо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов заявив “Українській правді” , що не порівнював би Україну та Сирію, тому що в ЗСУ є чим відповідати росіянам.

“Все ж, Україна – не Сирія. І апокаліптичні сценарії для порівняння я б не використовував. Зрозуміло, що Україна не наодинці в цій ситуації й українські Сили оборони також мають чим відповідати. Але водночас нам критично потрібні міжнародна допомога і підтримка. Це стосується як озброєння в цілому – так і засобів протиповітряної оборони”, – сказав Юсов.

Раніше у коментарі “The Guardian” Харків з Алеппо порівняв мер Ігор Терехов. Так він зрозумілою іноземцям мовою пояснював, навіщо Україні потрібна допомога від США: “Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо”, – сказав міський голова.

Зазначимо, що сирійське місто Алеппо бомбила російська авіація, оскільки уряд РФ підтримав диктаторський режим Башара Асада у боротьбі з його власним народом. Місто суттєво зруйнували, при цьому загинули тисячі людей.