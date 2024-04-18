У ГУР відреагували на порівняння Харкова із сирійським Алеппо
Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов заявив “Українській правді” , що не порівнював би Україну та Сирію, тому що в ЗСУ є чим відповідати росіянам.
“Все ж, Україна – не Сирія. І апокаліптичні сценарії для порівняння я б не використовував. Зрозуміло, що Україна не наодинці в цій ситуації й українські Сили оборони також мають чим відповідати. Але водночас нам критично потрібні міжнародна допомога і підтримка. Це стосується як озброєння в цілому – так і засобів протиповітряної оборони”, – сказав Юсов.
Раніше у коментарі “The Guardian” Харків з Алеппо порівняв мер Ігор Терехов. Так він зрозумілою іноземцям мовою пояснював, навіщо Україні потрібна допомога від США: “Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо”, – сказав міський голова.
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Зазначимо, що сирійське місто Алеппо бомбила російська авіація, оскільки уряд РФ підтримав диктаторський режим Башара Асада у боротьбі з його власним народом. Місто суттєво зруйнували, при цьому загинули тисячі людей.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: алеппо, ГУР, новини Харкова, юсов;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов заявив “Українській правді” , що не порівнював би Україну та Сирію, тому що в ЗСУ є чим відповідати росіянам".