В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, заявил «Украинской правде», что не сравнивал бы Украину и Сирию, потому что ВСУ есть чем отвечать россиянам.
«Все же, Украина – не Сирия. И апокалиптические сценарии для сравнения я бы не использовал. Понятно, что Украине не наедине в этой ситуации и украинским Силам обороны тоже есть чем отвечать. Но в то же время нам критически нужны международная помощь и поддержка. Это касается как вооружения в целом – так и средств противовоздушной обороны», — сказал Юсов.
Ранее в комментарии «The Guardian» Харьков с Алеппо сравнил мэр Игорь Терехов. Так он на понятном иностранцам языке объяснял, зачем Украине нужна помощь от США: «Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо», — сказал городской голова.
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Отметим, что сирийский город Алеппо бомбила российская авиация, так как правительство РФ поддержало диктаторский режим Башара Асада в борьбе с его собственным народом. Город существенно разрушили, при этом погибли тысячи человек.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: алеппо, ГУР, новости Харькова, юсов;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, заявил «Украинской правде», что не сравнивал бы Украину и Сирию, потому что ВСУ есть чем отвечать россиянам".