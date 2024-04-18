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В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо

Мир 07:28   18.04.2024
Оксана Горун
В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, заявил «Украинской правде», что не сравнивал бы Украину и Сирию, потому что ВСУ есть чем отвечать россиянам.

«Все же, Украина – не Сирия. И апокалиптические сценарии для сравнения я бы не использовал. Понятно, что Украине не наедине в этой ситуации и украинским Силам обороны тоже есть чем отвечать. Но в то же время нам критически нужны международная помощь и поддержка. Это касается как вооружения в целом – так и средств противовоздушной обороны», — сказал Юсов.

Ранее в комментарии «The Guardian» Харьков с Алеппо сравнил мэр Игорь Терехов. Так он на понятном иностранцам языке объяснял, зачем Украине нужна помощь от США: «Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо», — сказал городской голова.

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Отметим, что сирийский город Алеппо бомбила российская авиация, так как правительство РФ поддержало диктаторский режим Башара Асада в борьбе с его собственным народом. Город существенно разрушили, при этом погибли тысячи человек.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 07:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, заявил «Украинской правде», что не сравнивал бы Украину и Сирию, потому что ВСУ есть чем отвечать россиянам".