Live
  • Чт 18.04.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.06

Враг атаковал в направлении Боровой на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:47   18.04.2024
Оксана Горун
Враг атаковал в направлении Боровой на Харьковщине — Генштаб Иллюстрация: карта DeepState

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 апреля сообщил, что россияне за сутки провели четыре атаки на Купянском направлении — на сей раз «ломились» в сторону Боровой.

«На Купянском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Этот населенный пункт находится у админграницы с Луганской областью — на юге харьковского участка фронта  — по направлению на Боровую.

Также россияне в течение суток нанесли авиаудар по Синьковке под Купянском.

В целом на фронте произошло 87 боевых столкновений. Авиация РФ нанесла 57 ударов, также четыре раза применяли ракеты и 89 — РСЗО. 120 населенных пунктов были под ударами вражеской артиллерии.

Читайте также: В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному складу и одному другому важному объекту противника», — сообщили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает
Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает
17.04.2024, 21:40
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
17.04.2024, 13:19
Главные новости Харькова 18 апреля: сутки без пострадавших, но с пожарами
Главные новости Харькова 18 апреля: сутки без пострадавших, но с пожарами
18.04.2024, 08:41
В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо
В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо
18.04.2024, 07:28
Девять подразделений ГСЧС гасили пожар в Харькове (фото)
Девять подразделений ГСЧС гасили пожар в Харькове (фото)
18.04.2024, 08:32
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
16.04.2024, 17:12

Новости по теме:

16:35
Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям
11:47
Как необходимость перегруппировки стала «наступлением на Харьков» — Машовец
11:42
Боррель пояснил, почему ракеты Ирана союзники сбивают, а ракеты РФ — нет
08:54
Откуда взялось «наступление на Харьков», что реально происходит — Машовец
07:16
Армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Вы читали новость: «Враг атаковал в направлении Боровой на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 апреля сообщил, что россияне за сутки провели четыре атаки на Купянском направлении — на сей раз «ломились» в сторону Боровой".