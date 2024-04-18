Враг атаковал в направлении Боровой на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 апреля сообщил, что россияне за сутки провели четыре атаки на Купянском направлении — на сей раз «ломились» в сторону Боровой.

«На Купянском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Этот населенный пункт находится у админграницы с Луганской областью — на юге харьковского участка фронта — по направлению на Боровую.

Также россияне в течение суток нанесли авиаудар по Синьковке под Купянском.

В целом на фронте произошло 87 боевых столкновений. Авиация РФ нанесла 57 ударов, также четыре раза применяли ракеты и 89 — РСЗО. 120 населенных пунктов были под ударами вражеской артиллерии.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному складу и одному другому важному объекту противника», — сообщили в ГШ.