Враг атаковал в направлении Боровой на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 апреля сообщил, что россияне за сутки провели четыре атаки на Купянском направлении — на сей раз «ломились» в сторону Боровой.
«На Купянском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Этот населенный пункт находится у админграницы с Луганской областью — на юге харьковского участка фронта — по направлению на Боровую.
Также россияне в течение суток нанесли авиаудар по Синьковке под Купянском.
В целом на фронте произошло 87 боевых столкновений. Авиация РФ нанесла 57 ударов, также четыре раза применяли ракеты и 89 — РСЗО. 120 населенных пунктов были под ударами вражеской артиллерии.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному складу и одному другому важному объекту противника», — сообщили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 апреля сообщил, что россияне за сутки провели четыре атаки на Купянском направлении — на сей раз «ломились» в сторону Боровой".