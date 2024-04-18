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Синегубов сообщил, что сутки прошли без ударов по Харькову и пострадавших

Происшествия 08:18   18.04.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил, что сутки прошли без ударов по Харькову и пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 18 апреля проинформировал о ситуации в области.

«В течение суток ударов по г. Харькову не зафиксировано», — отметил начальник ХОВА.

Синегубов также не информировал о пострадавших в других населенных пунктах области.

В течение суток россияне обстреливали из артиллерии и минометов приграничье и населенные пункты вдоль линии фронта.

«00:07 18 апреля враг нанес удары по с. Подолы Купянского района. В результате обстрела горел частный дом. Пострадавших нет. В 16:17 17 апреля в с. Кондрашовка Купянского района в результате обстрела (ФАБ-250) горела крыша хозяйственного сооружения агрофирмы. Повреждены перекрытия и хозяйственное сооружение. Также повреждены два частных дома. Пострадавших нет», — проинформировал начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 18 апреля проинформировал о ситуации в области".