Синегубов сообщил, что сутки прошли без ударов по Харькову и пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 18 апреля проинформировал о ситуации в области.
«В течение суток ударов по г. Харькову не зафиксировано», — отметил начальник ХОВА.
Синегубов также не информировал о пострадавших в других населенных пунктах области.
В течение суток россияне обстреливали из артиллерии и минометов приграничье и населенные пункты вдоль линии фронта.
«00:07 18 апреля враг нанес удары по с. Подолы Купянского района. В результате обстрела горел частный дом. Пострадавших нет. В 16:17 17 апреля в с. Кондрашовка Купянского района в результате обстрела (ФАБ-250) горела крыша хозяйственного сооружения агрофирмы. Повреждены перекрытия и хозяйственное сооружение. Также повреждены два частных дома. Пострадавших нет», — проинформировал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 18 апреля проинформировал о ситуации в области".