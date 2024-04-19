У Харкові чоловік ганявся за дружиною зі зброєю в присутності дитини
Побутова сварка з елементами бойовика сталася в багатоповерхівці Салтівського району в Харкові, повідомила поліція.
Жінка заявила на благовірного до поліції.
“43-річна жінка повідомила, що її чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки у присутності малолітньої доньки погрожував їй зброєю, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області. — Встановлено, що чоловік є власником мисливської рушниці та спеціального засобу для відстрілу патронів з гумовими кулями, тому після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо чоловіка складений протокол про адміністративне правопорушення”.
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Чоловіку винесли припис, заборонивши контактувати із дружиною. Також у нього вилучили рушницю та пневмат. Матеріали передали до суду. Наразі вирішують питання про анулювання дозволу харків’янину на право зберігання та носіння зброї.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Побутова сварка з елементами бойовика сталася в багатоповерхівці Салтівського району в Харкові, повідомила поліція".