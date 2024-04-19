У Харкові чоловік ганявся за дружиною зі зброєю в присутності дитини

Побутова сварка з елементами бойовика сталася в багатоповерхівці Салтівського району в Харкові, повідомила поліція.

Жінка заявила на благовірного до поліції.

“43-річна жінка повідомила, що її чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки у присутності малолітньої доньки погрожував їй зброєю, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області. — Встановлено, що чоловік є власником мисливської рушниці та спеціального засобу для відстрілу патронів з гумовими кулями, тому після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо чоловіка складений протокол про адміністративне правопорушення”.

Чоловіку винесли припис, заборонивши контактувати із дружиною. Також у нього вилучили рушницю та пневмат. Матеріали передали до суду. Наразі вирішують питання про анулювання дозволу харків’янину на право зберігання та носіння зброї.