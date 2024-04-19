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В Харькове муж гонялся за женой с оружием в присутствии ребенка

Происшествия 11:21   19.04.2024
Оксана Горун
В Харькове муж гонялся за женой с оружием в присутствии ребенка

Бытовая ссора с элементами боевика произошла в многоэтажке Салтовского района в Харькове, сообщила полиция.

Женщина заявила на благоверного в полицию.

«43-летняя женщина сообщила, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры в присутствии малолетней дочери угрожал ей оружием, — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Установлено, что мужчина является владельцем охотничьего ружья и специального средства для отстрела патронов с резиновыми пулями, поэтому после оценки рисков совершения домашнего насилия в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении».

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Мужчине вынесли предписание, запретив контактировать с женой. Также у него изъяли ружье и пневмат. Материалы передали в суд. Сейчас решают вопрос об аннулировании разрешения харьковчанину на право хранения и ношения оружия.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бытовая ссора с элементами боевика произошла в многоэтажке Салтовского района в Харькове, сообщила полиция".