В Харькове муж гонялся за женой с оружием в присутствии ребенка
Бытовая ссора с элементами боевика произошла в многоэтажке Салтовского района в Харькове, сообщила полиция.
Женщина заявила на благоверного в полицию.
«43-летняя женщина сообщила, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры в присутствии малолетней дочери угрожал ей оружием, — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Установлено, что мужчина является владельцем охотничьего ружья и специального средства для отстрела патронов с резиновыми пулями, поэтому после оценки рисков совершения домашнего насилия в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении».
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Мужчине вынесли предписание, запретив контактировать с женой. Также у него изъяли ружье и пневмат. Материалы передали в суд. Сейчас решают вопрос об аннулировании разрешения харьковчанину на право хранения и ношения оружия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: муж, новости Харькова, оружие, полиция, семейная ссора;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бытовая ссора с элементами боевика произошла в многоэтажке Салтовского района в Харькове, сообщила полиция".