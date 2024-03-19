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«У меня чека!»: пьяный водитель в Харькове угрожал подорвать гранату (видео)

Происшествия 22:43   19.03.2024
Елена Нагорная
«У меня чека!»: пьяный водитель в Харькове угрожал подорвать гранату (видео)

Водителя BMW остановили в Харькове сотрудники патрульной полиции. В ходе общения с копами мужчина достал гранату и угрожал ее взорвать.

Водитель был нетрезв, и сообщение об этом стало основанием для его остановки, сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Вроде все типично, похожих сценариев сотни… Но… Мгновенная эскалация, нетрезвый водитель с гранатой в руке, крики: «Отойдите, я взорву!» и… Мгновенная реакция: гранату отобрали, не дали привести в действие спусковой рычаг. Спасли жизни свои и гренадера…», — пишет Белошицкий в Telegram.

Правоохранители передали водителя соответствующим службам, которые в дальнейшем будут проводить процессуальные действия.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 22:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителя BMW остановили в Харькове сотрудники патрульной полиции. В ходе общения с копами мужчина достал гранату и угрожал ее взорвать.".