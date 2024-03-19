“У меня чека!”: п’яний водій у Харкові погрожував підірвати гранату (відео)

Водія BMW зупинили в Харкові працівники патрульної поліції. Під час спілкування з копами чоловік дістав гранату та погрожував її підірвати.

Водій був нетверезий, і повідомлення про це стало підставою для його зупинки, повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Наче все типово, схожих сценаріїв сотні… Але… Миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: “Отойдите, я взорву!” та… Миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль. Врятували життя свої та гренадера…”, — пише Білошицький у телеграмі.

Правоохоронці передали водія відповідним службам, які надалі проводитимуть процесуальні дії.