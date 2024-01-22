У Харкові чоловік через ревнощі підірвав гранату в магазині (фото)

У магазині в Новобаварському районі Харкова 32-річний чоловік підірвав гранату.

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали від продавця магазину 21 січня близько 18:00, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці копи з’ясували, що до продавчині прийшов її співмешканець. В ході конфлікту на ґрунті ревнощів чоловік кинув у приміщення магазину страйкбольну гранату.

Ніхто з громадян не постраждав. Чоловіка затримали, зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.