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У Харкові чоловік через ревнощі підірвав гранату в магазині (фото)

Суспільство 14:44   22.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік через ревнощі підірвав гранату в магазині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У магазині в Новобаварському районі Харкова 32-річний чоловік підірвав гранату.

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали від продавця магазину 21 січня близько 18:00, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці копи з’ясували, що до продавчині прийшов її співмешканець. В ході конфлікту на ґрунті ревнощів чоловік кинув у приміщення магазину страйкбольну гранату.

Ніхто з громадян не постраждав. Чоловіка затримали, зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У магазині в Новобаварському районі Харкова 32-річний чоловік підірвав гранату.".