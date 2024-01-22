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В Харькове мужчина из-за ревности взорвал гранату в магазине (фото)

Общество 14:44   22.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина из-за ревности взорвал гранату в магазине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В магазине в Новобаварском районе Харькова 32-летний мужчина взорвал гранату.

Сообщения об инциденте правоохранители получили от продавца магазина 21 января около 18:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте копы выяснили, что к продавщице пришел ее сожитель. В ходе конфликта на почве ревности мужчина бросил в помещение магазина страйкбольную гранату.

Никто из граждан не пострадал. Злоумышленника задержали, отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В магазине в Новобаварском районе Харькова 32-летний мужчина взорвал гранату.".