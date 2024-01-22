В Харькове мужчина из-за ревности взорвал гранату в магазине (фото)

В магазине в Новобаварском районе Харькова 32-летний мужчина взорвал гранату.

Сообщения об инциденте правоохранители получили от продавца магазина 21 января около 18:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте копы выяснили, что к продавщице пришел ее сожитель. В ходе конфликта на почве ревности мужчина бросил в помещение магазина страйкбольную гранату.

Никто из граждан не пострадал. Злоумышленника задержали, отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.