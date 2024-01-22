В Харькове мужчина из-за ревности взорвал гранату в магазине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В магазине в Новобаварском районе Харькова 32-летний мужчина взорвал гранату.
Сообщения об инциденте правоохранители получили от продавца магазина 21 января около 18:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте копы выяснили, что к продавщице пришел ее сожитель. В ходе конфликта на почве ревности мужчина бросил в помещение магазина страйкбольную гранату.
Никто из граждан не пострадал. Злоумышленника задержали, отметили в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взорвал, граната, магазин, полиция, ревности, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В магазине в Новобаварском районе Харькова 32-летний мужчина взорвал гранату.".