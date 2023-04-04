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На Салтовке в Харькове был взрыв: житель Донеччины подорвал себя гранатой

Происшествия 23:09   04.04.2023
Елена Нагорная
На Салтовке в Харькове был взрыв: житель Донеччины подорвал себя гранатой иллюстративное фото

Вечером 4 апреля возле реки на улице Владислава Зубенко в Харькове 36-летний житель Донецкой области погиб от взрыва гранаты, которую держал в руке.

Как сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 19:00 правоохранители получили информацию о мужчине с гранатой. Патрульные и сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место.

«Правоохранители обнаружили мужчину с гранатой, которая через несколько минут взорвалась у него в руке. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался», — рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 23:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 4 апреля возле реки на улице Владислава Зубенко в Харькове 36-летний житель Донецкой области погиб от взрыва гранаты, которую держал в руке.".