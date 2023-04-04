На Салтівці в Харкові пролунав вибух: житель Донеччини підірвав себе гранатою
Увечері 4 квітня біля річки на вулиці Владислава Зубенка у Харкові 36-річний житель Донецької області загинув від вибуху гранати, яку тримав у руці.
Як повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області, близько 19:00 правоохоронці отримали інформацію про чоловіка з гранатою. Патрульні та працівники слідчо-оперативної групи виїхали на місце.
“Правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула в нього в руці. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер”, – розповіли в поліції.
Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 23:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 4 квітня біля річки на вулиці Владислава Зубенка у Харкові 36-річний житель Донецької області загинув від вибуху гранати, яку тримав у руці.".