На Салтівці в Харкові пролунав вибух: житель Донеччини підірвав себе гранатою

Увечері 4 квітня біля річки на вулиці Владислава Зубенка у Харкові 36-річний житель Донецької області загинув від вибуху гранати, яку тримав у руці.

Як повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області, близько 19:00 правоохоронці отримали інформацію про чоловіка з гранатою. Патрульні та працівники слідчо-оперативної групи виїхали на місце.

“Правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула в нього в руці. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер”, – розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини.