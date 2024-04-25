Армія РФ викликала п’ять пожеж на Харківщині за добу – ДСНС
Пожежі через обстріли окупантів із РФ виникли у трьох районах – Харківському, Ізюмському та Куп’янському.
“Вночі окупанти били по прикордонному селу Липці Липецької громади та двом прикордонним селам Курилівської. У Липцях горів приватний будинок на площі 200 кв.м. В с. Кругляківка також приватний будинок на площі 150 кв.м. А в с. Глушківка – автомобільний легковий причіп, який стояв на приватному подвір’ї. Всі ці пожежі оперативно ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також протягом дня 24 квітня пожежі через обстріли гасили в Куп’янську (горіла двоповерхова будівля колишнього торговельного закладу) та в селі Новоплатонівка Борівської громади (горіла хвойна підстилка на площі 15 га). Обидві пожежі гасили по дві години. Обійшлося без постраждалих.
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Також рятувальники оглянули територію Вовчанська, по якій припав обстріл вдень 24 квітня.
“Виявлено зруйновану будівлю крамниці, пошкодження будівлі аптеки, трьох приватних будинків, гаражу, господарчих споруд, а також будівлі кафе та ще однієї крамниці. На щастя без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 08:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі через обстріли окупантів із РФ виникли у трьох районах – Харківському, Ізюмському та Куп’янському".