Армія РФ викликала п’ять пожеж на Харківщині за добу – ДСНС

Пожежі через обстріли окупантів із РФ виникли у трьох районах – Харківському, Ізюмському та Куп’янському.

“Вночі окупанти били по прикордонному селу Липці Липецької громади та двом прикордонним селам Курилівської. У Липцях горів приватний будинок на площі 200 кв.м. В с. Кругляківка також приватний будинок на площі 150 кв.м. А в с. Глушківка – автомобільний легковий причіп, який стояв на приватному подвір’ї. Всі ці пожежі оперативно ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також протягом дня 24 квітня пожежі через обстріли гасили в Куп’янську (горіла двоповерхова будівля колишнього торговельного закладу) та в селі Новоплатонівка Борівської громади (горіла хвойна підстилка на площі 15 га). Обидві пожежі гасили по дві години. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Увечері та вночі росіяни били по Харківщині з РСЗВ і скинули КАБи

Також рятувальники оглянули територію Вовчанська, по якій припав обстріл вдень 24 квітня.

“Виявлено зруйновану будівлю крамниці, пошкодження будівлі аптеки, трьох приватних будинків, гаражу, господарчих споруд, а також будівлі кафе та ще однієї крамниці. На щастя без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.