Увечері та вночі росіяни били по Харківщині з РСЗВ і скинули КАБи
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під ударом РСЗВ було село Слобожанське Харківського району, авіабомби вночі скинули на Кругляківку та Глушківку.
“Слобожанське. 24 квітня близько 21:40 стався ворожий обстріл з РСЗВ “Град”. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, надвірні будівлі, сталася пожежа в нежитловому будинку”, – повідомив Тимошко вранці 25 квітня.
Увечері та вночі армія РФ вдарила по Харківщині керованими авіабомбами. Ціллю були села Глушківка та Кругляківка в Куп’янському районі.
“Глушківка. 24 квітня о 20:50 під час обстрілу російськими військовими пошкоджено приватне домоволодіння. 25 квітня близько 01:40 внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами пошкоджено домоволодіння. Кругляківка. 25 квітня, 01:40 внаслідок обстрілу керованими авіабомбами сталася пожежа в приватному домоволодінні. Без постраждалих”, – поінформував начальник ГУНП.
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Протягом доби росіяни також скидали КАБи на Кирилівку, Білий Колодязь та Вовчанськ (пошкоджені приватні будинки, магазин, навчальний заклад, аптека, господарчі споруди). У Куп’янську артобстрілом пошкодили будівлі магазину та приватного підприємства. У Кругляківці – приватну садибу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що під ударом РСЗВ було село Слобожанське Харківського району, авіабомби вночі скинули на Кругляківку та Глушківку".