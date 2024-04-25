Армія РФ “пожвавилася” на Куп’янському напрямку: дані Машовця (мапи)

РФ почала проводити атаки на Харківщині після тривалої паузи. Крім локації, де вони відбуваються, штурмові підрозділи переміщують на передові позиції та іншій ділянці фронту.

“Противник “пожвавішав” на Куп’янському напрямку. Командування угрупування військ (УВ) “Запад” противника, очевидно, готується до відновлення активних (у сенсі – наступальних) дій на вказаному напрямку. Протягом кількох минулих діб спостерігається певне пожвавлення, як у передових підрозділах військ противника на цьому напрямку, так й у його тактичному тилу“, – повідомив 25 квітня військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Так, росіяни вже провели серію атакувальних дій у бік села Берестове на Харківщині. Один такий штурм, за інформацією Генштабу ЗСУ, зафіксували минулої доби, перед цим також були атаки.

На думку Машовця, тут росіяни хочуть розширити тактичний виступ (Табаївка – Крохмальне) у напрямку на південь. Поки що безрезультатно для себе.

Крім того, штурмові підрозділи з’явилися й іншій локації.

“На ділянках 347-го мсп та 26-го танкового полку (тп) зі складу 47-ї танкової дивізії 1-ї ТА спостерігається переміщення на передові позиції сформованих штурмових підрозділів. Очевидно, противник готується до відновлення атакувальних дій у напрямку на с.Кислівка (не виключено – з одночасними спробами атакувати з боку Табаївки, з метою зайти за фланг й у тил нашим підрозділам, які обороняються в районі Котлярівка та Кислівка)”, – зазначив військовий оглядач.

За його даними, до відновлення атакувальних дій на цьому напрямку готуються також передові підрозділи 7-го окремого мотострілецького полку зі складу 11-го армійського корпусу.

“Фіксується розгортання штурмових підрозділів на правому фланзі ділянки цього полку. Своєю чергою, закінчується перегрупування артилерійських підрозділів противника зі складу згаданих вище частин та з’єднань (міняють вогневі позиції), які вже отримали чергові “планові вогневі завдання”, щодо ураження позицій ЗСУ в районах Кислівка, Котлярівка, Степова Новоселівка”, – попередив Костянтин Машовець.