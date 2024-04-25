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Армия РФ «оживилась» на Купянском направлении: данные Машовца (карты)

Происшествия 07:34   25.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ «оживилась» на Купянском направлении: данные Машовца (карты)

РФ начала проводить атаки на Харьковщине после продолжительной паузы. Кроме локации, где они происходят, штурмовые  подразделения перемещают на передовые позиции и на другом участке фронта.

«Противник «оживился» на Купянском направлении. Командование группировки войск (ГВ) «Запад» противника, очевидно, готовится к возобновлению активных (в смысле – наступательных) действий на указанном направлении. В течение нескольких прошедших суток наблюдается определенное оживление, как в передовых подразделениях войск противника на этом направлении, так и в его тактическом тылу», — сообщил 25 апреля военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Так, россияне уже провели серию атакующих действий в сторону села Берестовое Харьковской области. Один такой штурм, по информации Генштаба ВСУ, зафиксировали за прошедшие сутки, перед этим также были атаки.

Иллюстрация: карта DeepState

По мнению Машовца, здесь россияне хотят расширить тактический выступ (Табаевка — Крахмальное) по направлению на юг. Пока безрезультатно для себя.

Кроме того, штурмовые подразделения появились и на другой локации.

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«На участках 347-го мсп и 26-го танкового полка (тп) из состава 47-й танковой дивизии 1-й ТА наблюдается перемещение на передовые позиции сформированных штурмовых подразделений. Очевидно, противник готовится к возобновлению атакующих действий по направлению на с. Кисловка (не исключено – с одновременными попытками атаковать со стороны Табаевки, с целью зайти за фланг и в тыл нашим подразделениям, обороняющимся в районе Котляровки и Кисловки)», — отметил военный обозреватель.

Кисловка на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

По его данным, к возобновлению атакующих действий на этом же направлении готовятся также передовые подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка из состава 11-го армейского корпуса.

«Фиксируется развертывание штурмовых подразделений на правом фланге участка этого полка. В свою очередь, заканчивается перегруппировка артиллерийских подразделений противника из состава упомянутых выше частей и соединений (меняют огневые позиции), которые уже получили очередные «плановые огневые задачи» относительно поражения позиций ВСУ в районах Кисловки, Котляровки, Степной Новоселовки», — предупредил Константин Машовец.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ начала проводить атаки на Харьковщине после продолжительной паузы. Кроме локации, где они происходят, штурмовые  подразделения перемещают на передовые позиции и на другом участке фронта".