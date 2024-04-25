Армия РФ «оживилась» на Купянском направлении: данные Машовца (карты)

РФ начала проводить атаки на Харьковщине после продолжительной паузы. Кроме локации, где они происходят, штурмовые подразделения перемещают на передовые позиции и на другом участке фронта.

«Противник «оживился» на Купянском направлении. Командование группировки войск (ГВ) «Запад» противника, очевидно, готовится к возобновлению активных (в смысле – наступательных) действий на указанном направлении. В течение нескольких прошедших суток наблюдается определенное оживление, как в передовых подразделениях войск противника на этом направлении, так и в его тактическом тылу», — сообщил 25 апреля военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Так, россияне уже провели серию атакующих действий в сторону села Берестовое Харьковской области. Один такой штурм, по информации Генштаба ВСУ, зафиксировали за прошедшие сутки, перед этим также были атаки.

По мнению Машовца, здесь россияне хотят расширить тактический выступ (Табаевка — Крахмальное) по направлению на юг. Пока безрезультатно для себя.

Кроме того, штурмовые подразделения появились и на другой локации.

«На участках 347-го мсп и 26-го танкового полка (тп) из состава 47-й танковой дивизии 1-й ТА наблюдается перемещение на передовые позиции сформированных штурмовых подразделений. Очевидно, противник готовится к возобновлению атакующих действий по направлению на с. Кисловка (не исключено – с одновременными попытками атаковать со стороны Табаевки, с целью зайти за фланг и в тыл нашим подразделениям, обороняющимся в районе Котляровки и Кисловки)», — отметил военный обозреватель.

По его данным, к возобновлению атакующих действий на этом же направлении готовятся также передовые подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка из состава 11-го армейского корпуса.

«Фиксируется развертывание штурмовых подразделений на правом фланге участка этого полка. В свою очередь, заканчивается перегруппировка артиллерийских подразделений противника из состава упомянутых выше частей и соединений (меняют огневые позиции), которые уже получили очередные «плановые огневые задачи» относительно поражения позиций ВСУ в районах Кисловки, Котляровки, Степной Новоселовки», — предупредил Константин Машовец.