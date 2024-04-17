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Как необходимость перегруппировки стала «наступлением на Харьков» — Машовец

Происшествия 11:47   17.04.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
Как необходимость перегруппировки стала «наступлением на Харьков» — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Несбыточная необходимость перемещать и перегруппировать войска, а также развертывать в соответствующих зонах новые КП (ПУ), штабы, систему логистики и т. д., у кого-то из российских креативщиков в тамошнем гш породила «гениальную» идею использовать эту перегруппировку своих войск (которую обязательно заметят в украинском гш), в качестве стратегической ИПсО под общим названием «наступаем на Харьков».

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несбыточная необходимость перемещать и перегруппировать войска, а также развертывать в соответствующих зонах новые КП (ПУ), штабы, систему логистики и т.…".