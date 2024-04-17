Как необходимость перегруппировки стала «наступлением на Харьков» — Машовец

Несбыточная необходимость перемещать и перегруппировать войска, а также развертывать в соответствующих зонах новые КП (ПУ), штабы, систему логистики и т. д., у кого-то из российских креативщиков в тамошнем гш породила «гениальную» идею использовать эту перегруппировку своих войск (которую обязательно заметят в украинском гш), в качестве стратегической ИПсО под общим названием «наступаем на Харьков».