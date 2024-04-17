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Як необхідність перегрупування стала “наступом на Харків” – Машовець

Події 11:47   17.04.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Як необхідність перегрупування стала “наступом на Харків” – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Непозбувна необхідність переміщати та перегруповувати війська, а також розгортати у відповідних зонах нові КП (ПУ), штаби, систему логістики й т.д., у когось з російських креативників у тамошньому гш й породила “геніальну” ідею використати це перегрупування своїх військ (яке обов’язково помітять в українському гш), в якості стратегічної ІПсО під загальною назвою “наступаем на Харьков”.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Непозбувна необхідність переміщати та перегруповувати війська, а також розгортати у відповідних зонах нові КП (ПУ), штаби, систему логістики й т.д.,…".