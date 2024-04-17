Як необхідність перегрупування стала “наступом на Харків” – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Непозбувна необхідність переміщати та перегруповувати війська, а також розгортати у відповідних зонах нові КП (ПУ), штаби, систему логістики й т.д., у когось з російських креативників у тамошньому гш й породила “геніальну” ідею використати це перегрупування своїх військ (яке обов’язково помітять в українському гш), в якості стратегічної ІПсО під загальною назвою “наступаем на Харьков”.
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- Категорії: Події, Сказано, Україна, Харків; Теги: війна, Машовець, наступ, перегруппировка;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 11:47;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Непозбувна необхідність переміщати та перегруповувати війська, а також розгортати у відповідних зонах нові КП (ПУ), штаби, систему логістики й т.д.,…".