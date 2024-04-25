Генштаб сообщил про авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал: авиационные удары получили населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск и Кирилловка Харьковской области.

В целом по Украине враг нанес 56 авиаударов. Также 13 раз бил ракетами и 105 — из РСЗО. Под ударами артиллерии были 110 населенных пунктов.

На фронте зафиксировали 104 боевых столкновения.

«На Купянском направлении нашими воинами отражена одна атака в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки ударила по 11 районам сосредоточения оккупантов. Силы ПВО уничтожили ракету Х-59 и три разведывательных БПЛА противника. Ракетчики поразили один район сосредоточения армии РФ.