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Генштаб сообщил про авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины

Происшествия 07:13   25.04.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил про авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал: авиационные удары получили населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск и Кирилловка Харьковской области.

В целом по Украине враг нанес 56 авиаударов. Также 13 раз бил ракетами и 105 — из РСЗО. Под ударами артиллерии были 110 населенных пунктов.

На фронте зафиксировали 104 боевых столкновения.

«На Купянском направлении нашими воинами отражена одна атака в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки ударила по 11 районам сосредоточения оккупантов. Силы ПВО уничтожили  ракету Х-59 и три разведывательных БПЛА противника. Ракетчики поразили один район сосредоточения армии РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал: авиационные удары получили населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск и Кирилловка Харьковской области".