Генштаб повідомив про авіаудари по чотирьох населених пунктах Харківщини

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував: авіаційні удари отримали населені пункти Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ та Кирилівка Харківської області.

Загалом по Україні ворог завдав 56 авіаударів. Також 13 разів бив ракетами та 105 – з РСЗВ. Під ударами артилерії було 110 населених пунктів.

На фронті зафіксували 104 бойові зіткнення.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу вдарила по 11 районах зосередження окупантів. Сили ППО знищили ракету Х-59 та три розвідувальні БПЛА противника. Ракетники вразили один район зосередження армії РФ.