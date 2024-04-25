Вечером и ночью россияне били по Харьковщине из РСЗО и сбросили КАБы
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом РСЗО было село Слобожанское Харьковского района, авиабомбы ночью сбросили на Кругляковку и Глушковку.
«Слобожанское. 24 апреля около 21:40 произошел вражеский обстрел из РСЗО «Град». В результате вражеского обстрела повреждено частное домовладение, дворовые здания, произошел пожар в нежилом доме», — сообщил Тимошко утром 25 апреля.
Вечером и ночью армия РФ ударила по Харьковщине управляемыми авиабомбами. Целью были села Глушковка и Кругляковка в Купянском районе.
«Глушковка. 24 апреля в 20:50 при обстреле российскими военными повреждено частное домовладение. 25 апреля, около 01:40 в результате вражеского обстрела управляемыми авиабомбами повреждено домовладение. Кругляковка. 25 апреля, около 01:40 в результате обстрела управляемыми авиабомбами произошел пожар в частном домовладении. Без пострадавших», — проинформировал начальник ГУНП.
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В течение суток россияне также сбрасывали КАБы на Кирилловку, Белый Колодец и Волчанск (повреждены частные дома, магазин, учебное заведение, аптека, хозпостройки). В Купянске артобстрелом повредили здания магазина и частного предприятия. В Кругляковке — частный дом.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом РСЗО было село Слобожанское Харьковского района, авиабомбы ночью сбросили на Кругляковку и Глушковку".