Вечером и ночью россияне били по Харьковщине из РСЗО и сбросили КАБы

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом РСЗО было село Слобожанское Харьковского района, авиабомбы ночью сбросили на Кругляковку и Глушковку.

«Слобожанское. 24 апреля около 21:40 произошел вражеский обстрел из РСЗО «Град». В результате вражеского обстрела повреждено частное домовладение, дворовые здания, произошел пожар в нежилом доме», — сообщил Тимошко утром 25 апреля.

Вечером и ночью армия РФ ударила по Харьковщине управляемыми авиабомбами. Целью были села Глушковка и Кругляковка в Купянском районе.

«Глушковка. 24 апреля в 20:50 при обстреле российскими военными повреждено частное домовладение. 25 апреля, около 01:40 в результате вражеского обстрела управляемыми авиабомбами повреждено домовладение. Кругляковка. 25 апреля, около 01:40 в результате обстрела управляемыми авиабомбами произошел пожар в частном домовладении. Без пострадавших», — проинформировал начальник ГУНП.

В течение суток россияне также сбрасывали КАБы на Кирилловку, Белый Колодец и Волчанск (повреждены частные дома, магазин, учебное заведение, аптека, хозпостройки). В Купянске артобстрелом повредили здания магазина и частного предприятия. В Кругляковке — частный дом.