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Армия РФ вызвала пять пожаров на Харьковщине за сутки — ГСЧС

Происшествия 08:33   25.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ вызвала пять пожаров на Харьковщине за сутки — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожары из-за обстрелов оккупантов из РФ возникли в трех районах — Харьковском, Изюмском и Купянском.

«Ночью оккупанты били по приграничному селу Липцы Липецкой громады и двум приграничным селам Куриловской. В Липцах горел частный дом на площади 200 кв. м. В с. Кругляковка также частный дом на площади 150 кв. м. А в с. Глушковка – автомобильный легковой прицеп, стоявший на частном дворе. Все эти пожары оперативно ликвидированы спасателями ГСЧС. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в течение дня 24 апреля пожары из-за обстрелов тушили в Купянске (горело недействующее двухэтажное здание бывшего торгового заведения) и в селе Новоплатоновка Боровской громады (горела хвойная подстилка на площади 15 га). Оба пожара тушили по два часа. Обошлось без пострадавших.

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Также спасатели осмотрели территорию Волчанска, по которому пришелся обстрел днем 24 апреля.

«Обнаружено разрушенное здание магазина, повреждение здания аптеки, трех частных домов, гаража, хозяйственных построек, а также здания кафе и еще одного магазина. К счастью, без пострадавших», — отметили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары из-за обстрелов оккупантов из РФ возникли в трех районах — Харьковском, Изюмском и Купянском".