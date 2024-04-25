Окупанти б’ють по Балаклії: жителів просять негайно йти в укриття
Фото: Олег Синєгубов
Армія РФ завдає ударів по місту Балаклія на Харківщині.
Про це повідомили в Балаклійській МВА о 16:47.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдає ударів по місту Балаклія на Харківщині.".