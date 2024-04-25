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Окупанти б’ють по Балаклії: жителів просять негайно йти в укриття

Суспільство 16:52   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти б’ють по Балаклії: жителів просять негайно йти в укриття Фото: Олег Синєгубов

Армія РФ завдає ударів по місту Балаклія на Харківщині.

Про це повідомили в Балаклійській МВА о 16:47.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдає ударів по місту Балаклія на Харківщині.".