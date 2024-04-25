Дві жінки постраждали через удар РФ по Куп’янщині – Синєгубов
Близько години тому армія РФ вдарила по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, в результаті обстрілу постраждали жінки віком 70 та 73 років.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: жінки, обстріл, пострадали, рф, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько години тому армія РФ вдарила по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.".