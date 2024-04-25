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Дві жінки постраждали через удар РФ по Куп’янщині – Синєгубов

Події 12:39   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Дві жінки постраждали через удар РФ по Куп’янщині – Синєгубов

Близько години тому армія РФ вдарила по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, в результаті обстрілу постраждали жінки віком 70 та 73 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько години тому армія РФ вдарила по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.".